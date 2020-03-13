Ekonomi Zrivesi ertelendi, Uludağ'da oteller sezon kapatmaya hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ekonomi Zrivesi ertelendi, Uludağ'da oteller sezon kapatmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Ekonomi Zrivesi ertelendi, Uludağ'da oteller sezon kapatmaya hazırlanıyor

6 saat önce

TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da, sezon sonuna yaklaşıldı.

Ekonomi Zrivesi ertelendi, Uludağ'da oteller sezon kapatmaya hazırlanıyor, System.String[]

TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da, sezon sonuna yaklaşıldı. Ekonomi Zirvesi'nin ertelenmesinin ardından, 15 Mart'tan itibaren sezon kapatan Uludağ'da, bazı oteller kapanış hazırlığına başladı.

Uludağ'da kış turizmi sezonunun son günlerine doğru kar kalınlığı 76 santimetre olurken, günübirlikçilerin bölgeye ziyaretleri devam ediyor. 20- 21 Mart tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Ekonomi Zirvesi'nin koronavirüs salgını nedeniyle 27-28 Kasım'a ertelenmesi üzerine, sezon sonuna gelen Uludağ'da oteller de kapanmaya hazırlanıyor.

'VİRÜSÜN YAYILMASIYLA TURİZMDE DURAKSAMA GÖRÜLÜYOR'

TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Erdem, Uludağ'daki kış turizmi sezonunun karın yeterli derece oluşmasıyla başlayıp, erimesiyle sona erdiğini anlatarak, "Şu ana kadar bölgemizde herhangi bir virüs bulgusuna rastlanılmadı. Burada sezon zaten Mart ayının 15'inden itibaren sona eriyor. Erken bitme gibi bir durum söz konusu değil. Virüsün yayılmasıyla beraber iç ve turizmde duraksama görülüyor, bu çok doğal çünkü insanlar seyahat etmekten çekiniyor, korkuyor. Bazı ülkeler seyahati yasaklamış durumda, bu süreç ne kadar sürer bilemiyoruz. Turizmin tüm segmentlerinde daralma görülecektir, tedbirini almamız gerekiyor. Zor durumdaki acentalarımıza nefes alabilmeleri için bakanlığın ve sektörün STK'larının geçici süreçte yardımcı olması gerekiyor" dedi.

VATANDAŞLAR GELMEYE DEVAM EDİYOR

Uludağ'daki bir otelin yöneticisi Harbi Türk ise, sezonu kapatmadıklarını dile getirdi. Geçtiğimiz dönemlerde otellerin Ekonomi Zirvesi'nin ardından sezon kapattıklarını ifade eden Türk, "Zirvenin ertelenmesinin ardından bazı oteller sezon kapanışını erkene aldı. Mart'ın 20'sinden sonra, otellerin bir çoğu zaten sezonu kapatıyordu. Ekonomi Zirvesi ertelenince bazı oteller bunu bir hafta öne çekti. Geçtiğimiz haftasonu birçok insan Uludağ'a gelmeye devam etti. Burada kar kalınlığı yeterli seviyede ve hava gayet güzel. Günübirlikçiler gelmeye devam ediyor" diye konuştu.


Ekonomi, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 1678, ölü sayısı 41 oldu

Son Dakika Haberleri
22:36 Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi
22:36 Fas'ta eğitime ara verildi
22:36 ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil...
22:35 YÖK, koronavirüs kapsamında alınan yeni tedbir ve kararları açıkladı
22:35 AK Parti'nin hafta sonu kongreleri ertelendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 22:38:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ekonomi Zrivesi ertelendi, Uludağ'da oteller sezon kapatmaya hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]