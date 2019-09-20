Son Dakika Haberleri: "Ekonomide çekimser havanın dağılması gerekli"
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"Ekonomide çekimser havanın dağılması gerekli"

23 dakika önce

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Başkanı Bora Tezel ekonomideki gelişmelere ilişkin; "Bankalar faiz indirimlerine paralel olarak kredi hacimlerini artırmalı, artık ekonomideki çekimser havanın dağılması gerekli" değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Başkanı Bora Tezel ekonomideki gelişmelere ilişkin; "Bankalar faiz indirimlerine paralel olarak kredi hacimlerini artırmalı, artık ekonomideki çekimser havanın dağılması gerekli" değerlendirmesinde bulundu.

Bora Füzesi, Gaziantep, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:35 
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