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Ekonomide Covid-19: Türkiye'nin 100 milyar TL önlem paketi için ekonomistler ne diyor?
6 saat önce
Ekonomistler, ekonomiyi destek paketinin farklı boyutlarını euronews Türkçe için değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de vaka sayısının günden güne arttığı ve kamu sağlığı tedbirleri çerçevesinde evden çıkmama tavsiyesi üzerine birçok sektörün ciddi zarar gördüğü koronavirüs salgınına karşı uygulanacak Ekonomiyi Destek Paketi'ni 18 Mart Çarşamba günü açıkladı.
Peki paket beklentileri karşıladı mı, yoksa hayal kırıklığı mı yarattı? Sektörün öncelikli talepleri nelerdi? Toplu işten çıkarmaların önüne geçmek açısından devlet ne yapmalı? Konut kredilerine dair kolaylıklar nasıl bir canlanma sağlar? Ekonomistler, paketin farklı boyutlarını euronews Türkçe için değerlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:43
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