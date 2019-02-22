Ekonomide düzenlemeler içeren kanun yürürlüğe girdi
1 saat önce
İşverenlere prim desteği, tarımsal kredi borçlarının yapılandırılması, kitapta KDV'nin sıfırlanması ve TSK'da pilotluk egˆitimini bitiren personelin yu¨ku¨mlu¨lu¨k su¨resinin 6 yıla çıkarılması gibi düzenlemelerin yer aldığı kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.
İşverenlere prim desteği, tarımsal kredi borçlarının yapılandırılması, kitapta KDV'nin sıfırlanması ve TSK'da pilotluk egˆitimini bitiren personelin yu¨ku¨mlu¨lu¨k su¨resinin 6 yıla çıkarılması gibi düzenlemelerin yer aldığı kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:10
Bankacılık Sektörünün Mevduatı Arttı
Ekonomide Düzenlemeler İçeren Kanun Teklifi Genel Kurulda Kabul Edildi (1)
Milyonları İlgilendiriyor! Ekonomide Düzenlemeler İçeren Teklif Yasalaştı
Ekonomide Düzenlemeler İçeren Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı