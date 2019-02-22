Son Dakika Haberleri: Ekonomide düzenlemeler içeren kanun yürürlüğe girdi

Ekonomide düzenlemeler içeren kanun yürürlüğe girdi

1 saat önce

İşverenlere prim desteği, tarımsal kredi borçlarının yapılandırılması, kitapta KDV'nin sıfırlanması ve TSK'da pilotluk egˆitimini bitiren personelin yu¨ku¨mlu¨lu¨k su¨resinin 6 yıla çıkarılması gibi düzenlemelerin yer aldığı kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ekonomide düzenlemeler içeren kanun yürürlüğe girdi, System.String[]
İşverenlere prim desteği, tarımsal kredi borçlarının yapılandırılması, kitapta KDV'nin sıfırlanması ve TSK'da pilotluk egˆitimini bitiren personelin yu¨ku¨mlu¨lu¨k su¨resinin 6 yıla çıkarılması gibi düzenlemelerin yer aldığı kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:10 

TSK, prim, Ekonomi
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