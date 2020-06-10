TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen, ekonomide düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda ve 399 sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde milletvekilleri değerlendirmelerde bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, teklifle getirilen düzenlemelerin çoğuna itiraz etmeyeceklerini ancak içerisinde sakıncalı buldukları değişiklikler yer aldığını belirtti.

Bekaroğlu, ihraç edilebilecek olan ikrazen özel tertip devlet iç borçlanma senetleri için 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirlenen limitin, 2020 yılı için ilgili kanunda belirlenen başlangıç ödeneklerinin yüzde 5'ine kadar olacak şekilde artırılabilmesine olanak sağlayan düzenlemeyi eleştirdi. Bekaroğlu, "Borçlanma yetkisi dediğimiz şey, bütçeyle verilen bir şeydir. Geçen yıl da Hazine'nin borçlanma limitini artırdınız. Bu düzenleme anayasaya aykırıdır. Ek bütçe ile bu limit artırılabilir. İhtiyaç varsa Kovid-19'dan dolayı bu ek bütçeyi yapalım. Bir torba yasa teklifine bir tane madde koyarak bu işi geçiştirmek ne kadar doğru?" diye sordu.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, devlet iç borçlanma senetleri için 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirlenen limitin artırılmasının, "ikrazen" olduğu için doğrudan bütçeye gelen bir yük oluşturmadığını belirterek "Ne zaman yük olabilir? Eğer bu Hazine alacağı tahsil edilemezse o yılın bütçesine gider kaydedilir. O nedenle ek bütçe şu aşamada yapılmasına gerek yok. Kanuna göre işler yürütülüyor. Limit parasal olarak 32,5 milyar liradan 54,1 milyar liraya yükseltiliyor. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu sermayeli bankaların mali yıl içerisinde oluşabilecek ilave finansman ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla söz konusu düzenleme yapılıyor." diye konuştu.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Kovid-19'un ekonomiyi ciddi oranda etkilediğini dile getirdi.

Kişi başına düşen milli gelirin 2013'ten beri sürekli düştüğünü savunan Kuşoğlu, böyle bir ortamda yapısal değişikliklerin gündeme gelmesi gerektiğini söyledi. Kuşoğlu, "İktidardan gelen teklifler yapısal değil 'pansuman' teklifler. Bürokrasinin kendi yanlışlarını düzeltmesine yönelik konular geliyor komisyona. Meclis'in bunlarla uğraştırılması üzüntü vericidir. Devlet bir iş yerine, bir fabrikaya, küçük esnafa, 'dükkanını kapat', demişse onun bedelini ödemek zorundadır. Bizim bunları konuşmamız gerekirdi, pansuman tedbirleri değil." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, hayatının uzun bir sürecini yurt dışında geçirdiğini, kendisini "gurbetçi" değil, yurt dışında bulunan bir vatandaş, Avrupalı Türk şeklinde tanımladığını söyledi.

Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişikliğe dikkati çeken Sırakaya, "Olaylara popülistçe bir yaklaşımla değil, mahiyet ve içerik olarak yaklaşıldığı zaman; yurt dışındaki vatandaşlarımıza, seçim döneminde taahhüt ettiğimiz, yarım gün çalışabilmeyi, bu yasa teklifiyle gerçekleştireceğiz. Komisyon toplantısından sonra teklifin Genel Kurula intikal ettirilmesi, bizlerin, verdiği sözü de yerine getirmiş olması anlamına gelecektir." diye konuştu.

Teklifin tümü üzerindeki konuşmaların ardından maddelere geçildi.