Ekonomide ilk yarı kış, ikinci yarı bahar
6 dakika önce
Piyasalar 2019'a 'temkinli iyimser'likle başladı.
Piyasalar 2019'a 'temkinli iyimser'likle başladı. Yeni yıla ilişkin en iyimser tahmin 2018'den daha iyi olacağı yönünde. Enflasyonda gerilemeye kesin gözüyle bakılıyor, Merkez Bankası'nın da faiz indirebileceği öngörülüyor. Uzmanlar, toparlanmanın ikinci yarıda olacağı tahmini yapıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:05
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