Son Dakika Haberleri: Ekonomide ilk yarı kış, ikinci yarı bahar

Ekonomide ilk yarı kış, ikinci yarı bahar

6 dakika önce

Piyasalar 2019'a 'temkinli iyimser'likle başladı.

Ekonomide ilk yarı kış, ikinci yarı bahar, System.String[]
Piyasalar 2019'a 'temkinli iyimser'likle başladı. Yeni yıla ilişkin en iyimser tahmin 2018'den daha iyi olacağı yönünde. Enflasyonda gerilemeye kesin gözüyle bakılıyor, Merkez Bankası'nın da faiz indirebileceği öngörülüyor. Uzmanlar, toparlanmanın ikinci yarıda olacağı tahmini yapıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:05 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gören Altın Sanıyor! Otomobilini 25 Bin Adet 1 Kuruşla Kapladı Osmangazi Köprüsü'nün 2019 Yılı Geçiş Ücreti Belli Oldu

Sayıştay, Çekilişleri Canlı Yayınlamayan Milli Piyango İdaresi'ni Kusurlu Buldu Pilotun, Avukat Sevgilisini Dövdüğü Görüntü Büyük Tepki Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 06:11:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ekonomide ilk yarı kış, ikinci yarı bahar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]