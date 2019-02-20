Son Dakika Haberleri: "Ekonomide kırılganlık yaratan nedenler devam ediyor"

"Ekonomide kırılganlık yaratan nedenler devam ediyor"

19 dakika önce

Kısmi iyileşmeye rağmen ekonomide kırılganlık yaratan nedenlerin devam ettiğini anlatan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, "Reel sektörün finansman sorunu çözülmezse sorun bankacılık ve finans sektörüne sıçrar, derin sorunlar böyle çıkar" dedi.

Kısmi iyileşmeye rağmen ekonomide kırılganlık yaratan nedenlerin devam ettiğini anlatan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, "Reel sektörün finansman sorunu çözülmezse sorun bankacılık ve finans sektörüne sıçrar, derin sorunlar böyle çıkar" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:50 

Tuncay Özilhan, Yüksek İstişare Konseyi, Ekonomi
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