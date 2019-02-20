"Ekonomide kırılganlık yaratan nedenler devam ediyor"
19 dakika önce
Kısmi iyileşmeye rağmen ekonomide kırılganlık yaratan nedenlerin devam ettiğini anlatan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, "Reel sektörün finansman sorunu çözülmezse sorun bankacılık ve finans sektörüne sıçrar, derin sorunlar böyle çıkar" dedi.
Kısmi iyileşmeye rağmen ekonomide kırılganlık yaratan nedenlerin devam ettiğini anlatan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, "Reel sektörün finansman sorunu çözülmezse sorun bankacılık ve finans sektörüne sıçrar, derin sorunlar böyle çıkar" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:50
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