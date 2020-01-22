Ekonomide ve Piyasalarda Dalgaları Yönetmek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ekonomide ve Piyasalarda Dalgaları Yönetmek - Son Dakika Ekonomi

Ekonomide ve Piyasalarda Dalgaları Yönetmek

6 saat önce

Efsane yatırımcı Howard Marks'ın, piyasaları yöneten döngülerin nasıl tanımlanacağını ve yönetileceğini gösterdiği, "Ekonomide ve Piyasalarda Dalgaları Yönetmek" adlı kitabı Scala Yayıncılık'tan yayınlandı.

Ekonomide ve Piyasalarda Dalgaları Yönetmek, System.String[]

Efsane yatırımcı Howard Marks'ın, piyasaları yöneten döngülerin nasıl tanımlanacağını ve yönetileceğini gösterdiği, "Ekonomide ve Piyasalarda Dalgaları Yönetmek" adlı kitabı Scala Yayıncılık'tan yayınlandı. "Olasılıkları Avantaja Dönüştürün" altbaşlığıyla yayınlanan kitabı (Mastering the Market Cycle) Canan Feyyat ve Celali Yılmaz çevirdi.

Ak Portföy desteğiyle yayınlanan kitabın tanıtım yazısında şöyle denildi:

"Piyasaların yükselip düştüğünü hepimiz biliyoruz. Peki bu dalgalanan piyasalara ne zaman girmeli, ne zaman çıkmalıyız? Bu sorunun cevabı hiçbir zaman kolay değildir fakat döngülerin ritminin arkasındaki nedenler anlaşıldığında doğru cevaba ulaşılabilir. Sadece ekonomiyi, piyasaları

ve şirketleri değil aynı zamanda insan psikolojisini ve bunun sonucunda ortaya çıkan yatırım davranışlarını etkileyen iniş-çıkış kalıplarını öğrendiğimizde, bir döngünün neresinde olduğumuzu anlayabiliriz. Geçmiş döngüleri inceleyip, kökenlerini anlar ve bir sonraki için uyanık kalırsanız, değişen yatırım ortamına uyum sağlayabilirsiniz. Diğerleri beklenmedik olaylarla körleşip, korku ve açgözlülük duygularına kurban giderken siz döngünün farkında ve hazırlıklı olabilirsiniz. Sermaye piyasalarında yarım asırlık tecrübe sahibi Howard Marks'ın içgörüleriyle döngülerin farkına vararak, bu yinelenen kalıplarda ustalaşabilirsiniz."

Kitap ile ilgili yorumlar da şöyle sıralandı:

Burton G. Malkiel, The Wall Street Journal - "Dünyanın en başarılı yatırım yöneticilerinden biri ve mesleğin entelektüel liderlerinden olan Howard Marks yeni bir kitap yazdı. Dalgaları Yönetmek… Akıllıca… Dikkatlice okumak bizi daha iyi yatırımcılar yapabilir ve yatırım sonuçlarını mahveden sık yaptığımız hatalardan koruyabilir."

Ray Dalio, Ortak Yatırım Sorumlusu ve Eş Başkanı, Bridgewater Associates - "Howard Marks'ın Dalgaları Yönetmek konusunda söyledikleri mutlaka okunmalıdır, çünkü bu kitapta anlatılan döngüler önemlidir ve Howard, kendi neslinin efsanevi yatırımcısıdır."

Charlie Munger, Başkan Yardımcısı, Berkshire Hathaway - "Her zaman derim ki, 'Geleceği anlamak için tarihten daha iyi bir öğretmen bulamayız.' Howard'ın kitabı bize tarihten neler öğreneceğimizi anlatıyor. Böylece gelecek hakkında daha iyi bir fikir edinebilirsiniz."

Bill Gurley, Ortak, Benchmark - "Yatırım uzmanlarının çoğu 'piyasanın zamanlamasını öngöremezsiniz' derken Dalgaları Yönetmek kitabında Howard Marks, yaşayan bir yatırım efsanesi olarak, sadece piyasanın zamanlamasının mümkün olabileceğini değil, aynı zamanda bunu öngörebilecek karşıt bakış açısına sahip olabileceğinizi de söylüyor."

Jefferey Gundlach, Kurucu, DoubleLine Capital - "Dalgalarda Uzmanlaşmak, yalnızca finansal piyasalarda döngülerin nasıl çakıştığını göstermekle kalmıyor, aynı zamanda riski ve fırsatı doğurduğunu da anlatıyor. Howard Marks'ın sade bir dille yazılmış ve uzun yıllara dayanan tecrübeleri, okurların dalgaları kendi lehine çevirmelerine yardımcı olacak."

Carl C. Icahn, Başkan, Icahn Enterprises - "Piyasada bir düzeltme olup olmayacağından emin değilseniz ya da 'bu defa farklı' diye düşünüyorsanız, bir adım atmadan önce bu kitabı okumalısınız." (Fotoğraflı)


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Davutoğlu'ndan Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atanmasıyla ilgili ilk açıklama
Memurların mesai saati değişiyor! Esnek çalışma modeli yolda Çin'de koronavirüsüne karşı maske satışı patladı, stoklar tükeniyor Son Dakika: Eski ehliyetlerin değiştirilmesi için verilen son tarih belli oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 19:20:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ekonomide ve Piyasalarda Dalgaları Yönetmek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]