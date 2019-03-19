Son Dakika Haberleri: Ekonomideki Çalkantı Yerini Olumlu Havaya Bıraktı"

Ekonomideki Çalkantı Yerini Olumlu Havaya Bıraktı"

2 saat önce

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Çok hızlı ve koordineli bir şekilde etkin önlemler alınmak suretiyle ekonomik saldırılar karşısındaki çalkantı, yerini olumlu bir havaya bıraktı.

Ekonomideki Çalkantı Yerini Olumlu Havaya Bıraktı
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Çok hızlı ve koordineli bir şekilde etkin önlemler alınmak suretiyle ekonomik saldırılar karşısındaki çalkantı, yerini olumlu bir havaya bıraktı." dedi.

Kayseri Mimarsinan Orgazine Sanayi Bölgesi'ndeki banka şubesinin açılışına katılan Arslan, OSB'nin, 20 yıldır faaliyet göstermesine rağmen bankacılık sektörü tarafından ihmal edilmiş olduğunu söyledi.

Kayseri merkezdeki 11'inci şubeyi açtıklarını belirten Arslan, şubeleşmeye ve Kayseri'ye destek olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Arslan, kamu bankaları olarak Türkiye ekonomisi için ciddi katkılar sağlamaya çalıştıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bizim en önemli destekçimiz sizlersiniz. Kayseri için 2,7 milyar liralık bir kredi bakiyemiz var. Biz bunu yeterli görmüyoruz. Yıl sonuna kadar bunu 3 milyar liranın üzerine çıkarmak istiyoruz. Türkiye ekonomisinin geleceği çok parlak ve güçlü. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanımıza, tüm ekonomi yönetimine milli bankamız adına şükranlarımı sunuyorum. Çok hızlı ve koordineli bir şekilde etkin önlemler alınmak suretiyle ekonomik saldırılar karşısındaki çalkantı, yerini olumlu bir havaya bıraktı. Türkiye'nin her yerinde Kayseri'de olduğu gibi yatırımlar var, yeni iş üretimleri var, vatandaşımız tüketime devam ediyor, ihracatımız artıyor, turizm gelirlerimiz artıyor. Negatif konuşabilecek hiçbir şey görmüyorum."

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da OSB'ye şube açılmasında desteği olanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Mimarsinan OSB'deki ilk banka şubesinin açılış kurdelesi kesildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:16 Kaynak: AA

Osman Arslan, Mehmet Hakan Atilla, OSB, Kayseri, Güncel
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