Üye Girişi
Ekonomideki gelecek stratejileri Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuşuldu - Son Dakika

Ekonomideki gelecek stratejileri Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuşuldu

25.11.2021 17:06
Ekonomideki gelecek stratejileri Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuşuldu

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde Doğan Yatırım Bankası sponsorluğunda gerçekleşen "Global Ekonomi: Daha İyi Bir Gelecek Mümkün mü?" oturumunda geleceğe yönelik stratejiler ele alındı.

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde Doğan Yatırım Bankası sponsorluğunda gerçekleşen "Global Ekonomi: Daha İyi Bir Gelecek Mümkün mü?" oturumunda geleceğe yönelik stratejiler ele alındı. Son konjonktürel gelişmelerin küresel ekonomiye etkisi oturumun öne çıkan konusu oldu.

Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde Doğan Yatırım Bankası sponsorluğunda "Global Ekonomi: Daha İyi Bir Gelecek Mümkün Mü?" oturumu gerçekleştirildi. Uluslararası Finans Enstitüsü CEEMEA Araştırmaları Başkanı Uğraş Ülkü'nün moderatörlüğündeki panele TEPAV Kurucu Direktörü Dr. Güven Sak, Oxford Üniversitesi Küreselleşme ve Kalkınma Profesörü Ian Goldin ve London Business School Ekonomi Profesörü Linda Yueh katıldı.

SAK: BUGÜN VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTARSAK DAHA İYİ BİR GELECEK MÜMKÜN

TEPAV Kurucu Direktörü Dr. Güven Sak, "Aslında daha iyi bir gelecek mümkün. Çalışmalara bakıldığında iyi bir gelecek olacağı görülüyor ama bugün söz verilenleri yerine getirirsek işler iyi olacak. Kısa vadeye bakınca ise bugüne kadar hiç görülmemiş bir süreçten geçtiğimiz aşikar. Atılması gereken adımlar, tüm dünyayla aynı anda atılmalı. İklim değişikliği bunun başında geliyor. Devletlerin ve şirketlerin nasıl yönetileceğine bakmak çok önemli. Pandemi değişik sektör ve bölgeleri farklı etkiledi ve mevcut durumdan çıkış da böyle asimetrik şekilde olacak. Aynı şekilde yeşil dönüşüm süreçleri de asimetrik ele alınmalı. Etkileri nasıl yöneteceğimizi çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Tüm olumsuzluklar aynı kaynaktan çıkıyor ve bu dönemi yönetmek için yeni para politikalarına sahip olmak gerekecek. Ana riski, mevcut arz zincirlerindeki kırılmalarda görüyorum. Onları yönetmek için de somut yöntemler henüz yok elimizde. Bundan önceki krizlerde düşerdik ve bir zıplamayla eski konuma dönerdik. Ama pandemi kaynaklı mevcut durumumuz, bizim eskiye göre daha ileriye zıplamamızı gerektiriyor" dedi.

GOLDİN: ABD VE ÇİN ARASINDA YENİ BİR SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ BAŞLAYABİLİR

Oxford Üniversitesi Küreselleşme ve Kalkınma Profesörü Ian Goldin, "Pandemiyle küresel ekonominin Asya-Pasifik'e kaydığına katılıyorum. Buradaki ekonomilerin pandemi sürecini daha iyi atlattıklarını görüyoruz. Ekonomik büyümeleri her ne kadar daralmış olsa da küresel standartlara yakın değerler söz konusu ve özellikle Çin'in gücü her gün daha da artıyor. Ekonomik kayma olacağı ortada ama soru şu: ABD buna nasıl cevap verecek? Çin'in yükselişinden rahatsız olduğu ve güç kayması yaşandığı net bir şekilde görülüyor. ABD tarafında artan bir milliyetçilik var ve bu aradaki gerilimi de büyütüyor. Belki de yeni bir soğuk savaşa neden olabilir. Böyle bir sonuç elbette ABD için de bir felaket olabilir. Ancak en önemlisi, küresel çözüm sürecinde herkes için felakete dönüşebilecek olması. Tüm dünya için Çin ve ABD'nin birlikte çalışmalarına ihtiyacımız olduğu kesin. Hem Çin hem de ABD için bilge liderlik gerekiyor" dedi.

YUEH: 2025 YILINA KADAR 2019 EKONOMİLERİNE DÖNÜLEMEYECEK

London Business School Ekonomi Profesörü Linda Yueh, "Bence dünyada küresel iyileşmeyi sağlayacak şey, aşıya olan erişim olacak ve aşılanma sürecini başarıyla gerçekleştirenlerin ekonomilerindeki pozitif etkilerini görebiliyoruz. Pandemi yüzünden global ekonomide 2-3 yılın gücü kaybedildi. 2025 yılına kadar 2019 ekonomisine dönülemeyeceği belirtiliyor ve yine burada da aşıya ulaşabilenlerle ulaşamayanlar arasında makas açılacak ve erişemeyenler geride kalacak. Başka kilit noktalar da var: Dünya ekonomisinde enflasyon baskıları artacak ki bu da politik yönetimi öne çıkaracak. İnsanların iş gücüne katılımı artmalı ve para politikaları buna göre düzenlenmeli" dedi.


Ekonomideki gelecek stratejileri Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuşuldu
Ekonomideki gelecek stratejileri Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuşuldu
Ekonomideki gelecek stratejileri Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuşuldu
Ekonomideki gelecek stratejileri Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuşuldu
Ekonomideki gelecek stratejileri Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuşuldu

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ekonomi, Yatırım, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ekonomideki gelecek stratejileri Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuşuldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tüyler ürperten olay! Hamile kadının bebeğini rahminden maket bıçağıyla çaldı 18:14 Tüyler ürperten olay! Hamile kadının bebeğini rahminden maket bıçağıyla çaldı Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı 16:03 Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz 15:22 Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz
Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı 14:59 Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı 13:44 Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış 12:15 Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış
Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! 11:46 Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! Ucuz diyerek tarihi geçmiş ürünleri satıyorlar 11:28 Ucuz diyerek tarihi geçmiş ürünleri satıyorlar

Son Dakika Haberleri
18:14 Kimliklerde yeni hizmet! e-İmzalar 1 ay içinde kimlik kartına yüklenmeye başlayacak
17:59 Cengiz Ünder'den yıllar sonra gelen itiraf Galatasaraylıları üzecek: Babam kararsız kaldı
17:54 Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun banka genel müdürleriyle görüşmesi başladı
17:43 Cinsel içerikli çikolata ve bal üreten imalathaneye baskın düzenlendi
17:30 Merakla beklenen Sacha Boey, Aralık ayında takımla çalışmalara başlayacak
17:15 Çakal, evde tek yakaladığı süs köpeğini kapıp kayıplara karıştı
17:13 Cengiz Kurtoğlu bıçaklı saldırıyla ilgili açıklama yaptı: Benim bıçakla ne işim var, namus için olsa silahı elime alır vururum
17:05 "Kıyamet ambarı" olarak anılıyor! Cesetlerin hiç bozulmadığı bölgede hareketlilik var
16:59 Efsane Futbolcu Ronaldo'yu överken, Messi'ye ateş püskürdü: Hiç utanmıyor mu?
16:47 Beşiktaş'ın talebi TFF'den ret yedi! Giresunspor maçının günü aynı kaldı
Kimliklerde yeni hizmet! e-İmzalar 1 ay içinde kimlik kartına yüklenmeye başlayacak Kimliklerde yeni hizmet! e-İmzalar 1 ay içinde kimlik kartına yüklenmeye başlayacak         
18:15
1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı 1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı         
16:11
Kurye, apartman sakinini öldürdü Kurye, apartman sakinini öldürdü         
15:23
CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu         
15:04
Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım         
14:12
Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini         
13:38
Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı         
12:06
Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu!         
11:32
AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama         
11:25
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak         
11:23
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi         
10:14
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım         
08:52
Ercan Turgut son yolculuğuna uğurlandı Ercan Turgut son yolculuğuna uğurlandı         
07:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 18:21:15. #1.11#
SON DAKİKA: Ekonomideki gelecek stratejileri Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuşuldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement