"Ekonomik adımlar" sonrası dolar 17.25 liraya yükseldi - Son Dakika
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"Ekonomik adımlar" sonrası dolar 17.25 liraya yükseldi

10.06.2022 09:23

17 lira bandını aşan ve 17.20'yi bulan dolar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin dün ekonomide "yeni adımlar atılacağını" açıklamasının ardından 16.90 lira seviyelerine kadar geriledi. Ancak bakanlığın ilk adım olan gelire endeksli borçlanma senedi hamlesi sonrası yeniden 17.20 liranın üzerine çıktı. Dolar/TL yeni günde 17.25 liradan, euro ise 18.40 liradan işlem görüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin dün saat 19.00 sularında yaptığı açıklamayla, akşam saatlerinde başta enflasyon ve döviz olmak üzere ekonomide yeni adımlar atılacağını söylemesinin ardından dolar 17.20'den 16.90 geriledi.

İLK ADIMIN AÇIKLANMASIYLA DOLAR YENİDEN YÜKSELDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın saat 22.46'da ekonomide atılacak yeni adımların ilki olan gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) çıkarılacağını ve talep toplama işlemlerinin 15 Haziran 2022'den itibaren başlayacağını açıklamasıyla dolar yeniden 17.20 seviyesinin üzerine çıktı.

DÜNKÜ SEVİYEYE GERİ DÖNDÜ

Dolar/TL yeni güne ise 17.25 seviyesinde başlarken, euro 18.40 TL, gram altın ise 1.023 TL'den işlem görüyor.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ekonomide atılacak adımlardan ilkini açıklamasıyla dolar yükseldi Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ekonomide atılacak adımlardan ilkini açıklamasıyla dolar yükseldi Bakan Nebati'nin açıklamaları sonrası dolar 16.90'a geriledi Bakan Nebati'nin açıklamaları sonrası dolar 16.90'a geriledi

Nureddin Nebati, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Finans 'Ekonomik adımlar' sonrası dolar 17.25 liraya yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Ekonomik adımlar" sonrası dolar 17.25 liraya yükseldi - Son Dakika
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