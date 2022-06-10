"Ekonomik adımlar" sonrası dolar 17.25 liraya yükseldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin dün saat 19.00 sularında yaptığı açıklamayla, akşam saatlerinde başta enflasyon ve döviz olmak üzere ekonomide yeni adımlar atılacağını söylemesinin ardından dolar 17.20'den 16.90 geriledi.

İLK ADIMIN AÇIKLANMASIYLA DOLAR YENİDEN YÜKSELDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın saat 22.46'da ekonomide atılacak yeni adımların ilki olan gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) çıkarılacağını ve talep toplama işlemlerinin 15 Haziran 2022'den itibaren başlayacağını açıklamasıyla dolar yeniden 17.20 seviyesinin üzerine çıktı.

DÜNKÜ SEVİYEYE GERİ DÖNDÜ

Dolar/TL yeni güne ise 17.25 seviyesinde başlarken, euro 18.40 TL, gram altın ise 1.023 TL'den işlem görüyor.