Ekonomik adımların açıklamasından sonra düşen dolar, tekrar yükselerek 17,21 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
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Ekonomik adımların açıklamasından sonra düşen dolar, tekrar yükselerek 17,21 seviyelerinde işlem görüyor

10.06.2022 11:10

Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde hazırlanan ve dün akşam açıklanan 6 yeni ekonomi karardan sonra dolarda hareketlilik medyana geldi. Saat 19.00 sıralarında 16.90 liraya kadar düşen dolar, güne düşüşle başlamasından sonra 17,21 seviyelerinde işlem görüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin dün saat 19.00 sularında yaptığı açıklamayla, akşam saatlerinde başta enflasyon ve döviz olmak üzere ekonomide yeni adımlar atılacağını söylemesinin ardından dolar 17.20'den 16.90 geriledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın saat 22.46'da ekonomide atılacak yeni adımların ilki olan gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) çıkarılacağını ve talep toplama işlemlerinin 15 Haziran 2022'den itibaren başlayacağını açıklamasıyla dolar yeniden 17.20 seviyesinin üzerine çıktı.

YENİDEN 17,19 LİRAYA ÇIKTI

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,3 üzerinde 17,1961'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 artışla 17,2070'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLINDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 18,2890'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 21,4650'den satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 103,1 seviyelerinde, avro/dolar paritesi de yüzde 0,2 artışla 1,0640 seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİLERİNDE

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların temkinli hareket ettiğini kaydederek, varlık fiyatlarında dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi. ABD'de enflasyon martta yüzde 8,5 ile 41 yılın zirvesini görmüş, nisanda ise yüzde 8,3'e gerilemişti. Yatırımcıların enflasyondaki düşüşün kalıcı olup olmadığını sorgulayacağı ABD'nin mayıs ayı enflasyon verisinin yüzde 8,3 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde gelen verilerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma sürecini daha agresif yürüteceğine dair görüşleri güçlendirebileceği öngörülüyor.

Yurt içinde ise ekonomi yönetiminin finansal istikrarı güçlendirmek için attığı adımların yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, bugün ayrıca Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini ifade etti. Analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 102,5'in destek, 103,5'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Ekonomik adımların açıklamasından sonra düşen dolar, tekrar yükselerek 17,21 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ekonomik adımların açıklamasından sonra düşen dolar, tekrar yükselerek 17,21 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
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