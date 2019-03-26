"Ekonomik ağırlıkların değiştiği dünyada dinamik gelişmeler görüyoruz"
2 saat önce
Almanya Başbakanı Merkel, "Ekonomik ağırlıkların da sürekli değiştiği dünyada çok dinamik gelişmeler görüyoruz.
Almanya Başbakanı Merkel, "Ekonomik ağırlıkların da sürekli değiştiği dünyada çok dinamik gelişmeler görüyoruz. Bu yüzden büyük değişikliklerin olduğu dönemde her zaman bir denge bulunması lazım" dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:37
Almanya'da 6 Şehirde Bomba İhbarı! Polis Alarma Geçti
Yetiştirdiği Tavukların Yumurtasını 400 TL'den, Civcivini ise Bin TL'den İhraç Ediyor
Kendi İmkanlarıyla Organik Tavuk Çiftliği Kurdu, Şimdi Siparişlere Yetişemiyor
Hurda Malzemelerden 2 Bin 500 Liraya Otomobil Yaptı