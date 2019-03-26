"Ekonomik ağırlıkların değiştiği dünyada dinamik gelişmeler görüyoruz"

Almanya Başbakanı Merkel, "Ekonomik ağırlıkların da sürekli değiştiği dünyada çok dinamik gelişmeler görüyoruz.

Almanya Başbakanı Merkel, "Ekonomik ağırlıkların da sürekli değiştiği dünyada çok dinamik gelişmeler görüyoruz. Bu yüzden büyük değişikliklerin olduğu dönemde her zaman bir denge bulunması lazım" dedi.

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