Son Dakika Haberleri: "Ekonomik ağırlıkların değiştiği dünyada dinamik gelişmeler görüyoruz"

"Ekonomik ağırlıkların değiştiği dünyada dinamik gelişmeler görüyoruz"

2 saat önce

Almanya Başbakanı Merkel, "Ekonomik ağırlıkların da sürekli değiştiği dünyada çok dinamik gelişmeler görüyoruz.

Almanya Başbakanı Merkel, "Ekonomik ağırlıkların da sürekli değiştiği dünyada çok dinamik gelişmeler görüyoruz. Bu yüzden büyük değişikliklerin olduğu dönemde her zaman bir denge bulunması lazım" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:37 

Angela Merkel, Almanya, Ekonomi
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