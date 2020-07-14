İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor - Son Dakika

İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor

İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılması, Kovid-19 salgını gerekçesiyle iş akitlerinin feshedilmesini engelleyen uygulama ile kısa çalışma uygulamasının uzatılmasına ilişkin düzenlemelerin de bulunduğu İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

İşsizlik Sigortası Kanunu ile ilgili teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu. Dört AK Parti milletvekilinin imzasını taşıyan teklif on maddeden oluşuyor. Teklif salgın kaynaklı zorlayıcı sebebe bağlı özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan ile nakdi ücret desteğinden yararlananların çalıştıkları işyerlerinde haftalık çalışma sürelerine dönülmesi halinde, sosyal güvenlik primlerinin sigortalı ve işveren paylarının tamamı İşsizlik Sigortası tarafından karşılanacak.

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Teklifle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçesiyle Cumhurbaşkanının kısa çalışma başvurusunu 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatma yetkisi genişletiliyor. Buna göre, Cumhurbaşkanı 31 Aralık 2020 tarihi korunarak, kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatabilecek.

NORMAL ÇALIŞMA DÜZENİNE GEÇİŞ TEŞVİK EDİLECEK

Teklifte ekonominin normalleşmeye başlamasıyla birlikte iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesinin teşvik edilmesine ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

Buna göre, Kovid-19 salgını kaynaklı zorlayıcı sebebe bağlı olarak özel sektör iş yerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananların çalıştıkları iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde sigortalı ve işveren paylarının tamamı 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek üzere üç ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

İşverene her bir ay için sağlanacak destek süresi; kısa çalışma ödeneği alanlar için kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısını, nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar için nakdi ücret desteği aldıkları aylık ortalama gün sayısını geçemeyecek.

KISA ÇALIŞMA VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YERSİZ YARARLANANLARA CEZA

Kısa çalışmadan yersiz yararlanıldığının tespiti veya kısa çalışma başvurusuna yönelik uygunluk tespitinin olumsuz sonuçlanması ya da nakdi ücret desteğinden yersiz yararlandığının tespiti halinde, iş yeri bu düzenleme kapsamında sağlanan destekten yararlanamayacak veya yersiz yararlanmış sayılacak. Destekten yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan destek tutarı işverenden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecek.

Söz konusu teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerinden yararlanamayacak. Düzenleme kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu tarafından işverene sağlanan, sigortalı hissesine karşılık gelen destek tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemeyecek. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan düzenleme kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacak.

İŞÇİ ÇIKARMA YASAĞININ UZAMASI İÇİN CUMHURBAŞKANINA YETKİ VERİLECEK

Cumhurbaşkanı, düzenlemede yer alan üç aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak altı aya kadar uzatmaya yetkili olacak.

Kovid-19 salgını gerekçesiyle işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemenin uygulama süresini, üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.

Ayrıca, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri, fesih engelinin istisnaları arasına ekleniyor.

SOMA'DAKİ MADENCİLERİN TAZMİNATLARI

Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen maden ocağı kazası sonrasında, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun taraf olduğu rödovans sözleşmeleri kapsamında yer alan Işıklar, Atabacası ve Geventepe ocaklarında çalışan ve kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde hizmet akdi sona erdirilen işçilerden kıdem tazminatlarını alamayanların tazminatları Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu tarafından ödenecek. Yapılan ödeme nedeni ile Kurumun rödovans sözleşmesinin tarafı olan ilgili şirkete şirketlere rücu hakkı saklı tutuluyor.

TOPLU TAŞIMADA ENGELİ DÜZENLEMESİ İÇİN EK SÜRE

Toplu taşıma araçlarının engellilerin erişilebilirliğine uygun olmasının sağlanabilmesi için yapılacak yükümlülükleri düzenleyen hükümler uyarınca ilk kez denetlenerek eksikliği olduğu tespit edilenler ile daha önce tespit edilip süre verilenlere; karşılanması gereken yükümlülüklerin yeni koronavirüs salgını sebebiyle aksaması dolayısıyla, yükümlülüğün maliyet ve niteliğine göre ilave süre verilebilecek.

Otoyollardan geçiş ücreti ödemeden geçen yabancı plakalı araçlar, yerli plakalı araçlarla aynı ceza ve usullere tabi olacak.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞ YERİ HEKİMİ UYGULAMASI ÖTELENECEK

Kovid-19 salgını nedeniyle eğitimlerin aksaması ve ilgili sınavların gerçekleştirilememesinden kaynaklı oluşacak uzman ve hekim açıklarını önlemek amacıyla, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun, 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile kamuya ait işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin hükmünün yürürlüğü ötelenecek.

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 18:47 

Son Dakika Ekonomi İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor - Son Dakika Ekonomi
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