Ekonomik Amiral Gemisi: Samsung Galaxy A50

Samsung'un ekonomik bir fiyattan piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy A50 modeli İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen MWC fuarında tanıtıldı. Damla şeklinde çentiği bulunan telefonda 6.4 inçlik bir ekran yer alıyor. Seçimli olarak 4 ya da 6 GB RAM, RAM seçimine göre 64 ya da 128 GB depolama kapasitesiyle gelen telefon, arka yüzünde 25 + 8 + 5 MP kamera ile geliyor. Telefonun ön kamerası ise 25 MP.