Ekonomik araştırmalar platformu "Albaraka Banknot" yayın hayatına başladı - Son Dakika

Ekonomik araştırmalar platformu "Albaraka Banknot" yayın hayatına başladı

12.11.2020 13:33
Ekonomik araştırmalar platformu

Albaraka Türk, periyodik rapor ve zengin içeriklerle ekonomik gelişmelerin analiz edildiği "Albaraka Banknot" platformunu tüm kullanıcıların hizmetine sundu.

Albaraka Türk, periyodik rapor ve zengin içeriklerle ekonomik gelişmelerin analiz edildiği "Albaraka Banknot" platformunu tüm kullanıcıların hizmetine sundu.

Albaraka Türk'ün açıklamasına göre, Banka tarafından hayata geçirilen ve alanında uzman kadrosuyla güncel ekonomik ve finansal gelişmelere ilişkin değerlendirmelerin paylaşıldığı "Albaraka Banknot" internet sitesi zengin içerikleriyle yayın hayatına başladı.

Zengin ekonomik ve finansal gelişmelere ilişkin içeriklerin paylaşıldığı ve katılım bankaları arasında bir ilk olan Albaraka Banknot platformuna https://banknot.albaraka.com.tr/ adresinden kolaylıkla abone olunabiliyor ve sitede paylaşılan tüm içerikler eş zamanlı olarak abonelerin mail adreslerine de iletiliyor.

Günlük, haftalık ve aylık periyotlarda güncel gelişmelerin değerlendirildiği ve ekonomik verilerin kapsamlı analiz edildiği "Albaraka Banknot" platformunda, Türkiye ekonomisi ve küresel ekonomiye yönelik sunumların yanı sıra aylık olarak bankacılık sektörü ve katılım bankacılığı görünümüne ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yer alıyor.

Çeşitli sektörlere odaklanarak yapılan sektörel analiz sunumlarında ise reel sektörün nabzı tutuluyor. Ayrıca, alanında uzman ekibin güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmeleri blog sayfasında tüm kullanıcıların hizmetine sunuluyor.

"Hizmetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Başekonomisti, Stratejik Planlama ve Ekonomik Araştırmalar Müdürü Dr. Ömer Emeç, "Albaraka Banknot" markasının titiz bir çalışmayla ortaya çıktığını bildirdi.

"Ekonomiye dair notlar" sloganıyla yola çıktıkları Banknot markasının, ekonomi ile bankacılık sektörünün birbiriyle çok yakın temasını da yansıttığını belirten Emeç, şunları kaydetti:

"Ekonomik ve finansal okuryazarlık seviyesi yüksek bir toplumu finansal piyasaların derinleşmesi ve kaynakların verimli kullanılması için de oldukça önemli görüyoruz. Katılım bankalarında bu konuya odaklı bir ekibe sahip ilk ve tek bankaydık. Şimdi bunu bir adım daha ileri taşıdık ve bu konudaki çalışmalarımızı yine sektörde bir ilk olarak müşterilerimizin hizmetine sunduk. Bu noktada hizmetlerimizi geliştirmeye ve tüm kullanıcılara sunduğumuz içerikleri büyütmeye devam edeceğiz."

Albaraka Türk, Albaraka, Banka, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ekonomik araştırmalar platformu 'Albaraka Banknot' yayın hayatına başladı - Son Dakika Ekonomi


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