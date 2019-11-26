Son Dakika Haberleri: Ekonomik değil, baba olamadığı için canına kıymış
Son Dakika 3. Sayfa Ekonomik değil, baba olamadığı için canına kıymış - Son Dakika

Ekonomik değil, baba olamadığı için canına kıymış

6 saat önce

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde geçtiğimiz gün tüfekle intihar eden Ali Kabasakal'ın, ekonomik sıkıntılar nedeni ile değil, sağlık problemleri nedeniyle baba olamadığı için bunalıma girdiği öne sürüldü.

Ekonomik değil, baba olamadığı için canına kıymış, System.String[]

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde geçtiğimiz gün tüfekle intihar eden Ali Kabasakal'ın, ekonomik sıkıntılar nedeni ile değil, sağlık problemleri nedeniyle baba olamadığı için bunalıma girdiği öne sürüldü.


Ali Kabasakal, Kemalpaşa ilçesine bağlı Yukarı Yenmiş köyünde bulunan evinde intihar etti. Bunun üzerine Kabasakal'ın cebinde 1,5 lirasının olduğu için intihar ettiğini ekonomik sıkıntı yaşadığı gibi iddialar sosyal medyada dolaşmaya başladı. Ali Kabasakal'ın akrabası olan ve aynı zamanda köy muhtarı Barış Özcan, yapılan haberlerin ve sosyal medyada yapılan paylaşımların doğru olmadığını belirtti.


Özcan, "Bankada parası olan bir insanın ekonomik sıkıntılardan dolayı intihar etmesi çok mümkün değil. Ailesinin ve akrabası olan bizlerin acısına saygı gösterilmesini istiyoruz. Ali ekonomik sıkıntılardan dolayı intihar etmedi. Ali'nin bazı sağlık problemleri vardı. Bundan dolayı ruhsal bunalım içerisindeydi. İntihar nedeni tamamen budur" ifadelerini kullandı.


Öte yandan, Ali Kabasakal'ın çocuk istediği ancak sağlık problemleri nedeni ile baba olamadığı için yaşadığı ruhsal sıkıntı ile intihar ettiği öğrenildi. - İZMİR

Kemalpaşa, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İzmir'de suya yüzde 15 zam geliyor
NATO'dan emekli ABD'li doktor evinde ölü bulundu Korkunç cinayet: Karısını baltayla öldürüp daha sonra kendini polise ihbar etti Manisa'da kurumuş derede kolu koparılmış erkek cesedi bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 16:56:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ekonomik değil, baba olamadığı için canına kıymış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]