Ekonomik değişiklikler içeren yasa teklifi kabul edildi - Son Dakika

Ekonomik değişiklikler içeren yasa teklifi kabul edildi

15.04.2021 19:24
Ekonomik değişiklikler içeren yasa teklifi kabul edildi, System.String[]

TBMM Genel Kurulu'nda, ekonomik düzenlemeleri içerin kanun teklifi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, ekonomik düzenlemeleri içerin kanun teklifi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan Başkanlığı'nda, 'Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifiyle; 'Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da değişikliğe gidildi. Bu kanuna tabi olan kamu kurum ve kuruluşlarına, muhafazası tehlikeli veya masraflı olan menkul mallarında pazarlık usulüyle satış imkanı tanınacak. Menkul mallar, elektronik ortamda veya tahsil dairelerinin satış mahallinde açık artırma ve peşin parayla satılabilecek. Artırma sonucunda kendisine ihale edilen malı almaktan vazgeçen kişilerden, yıllık yüzde 5 oranındaki faiz yerine tecil faizi oranında faiz alınacak. Müşteri malı almaktan vazgeçer veya verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermezse; mal ikinci defa artırmaya çıkarılacak ve en çok artırana ihale edilecek. Aynı madde üzerinde AK Parti'nin verdiği değişiklik önergesi ile elektronik ortamda iki kez artırmaya çıkarılmasına rağmen satılamayan menkul mallar da pazarlık usulü ile satılabilecek.

İŞSİZLİK FONUNDAN KARŞILANACAKTeklifle, yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde, 2021 yılı mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan çalışanlardan halihazırda uygulanmakta olan nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 lira ödeme yapılacak. Ayrıca halihazırda nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek tutarı 50 liraya çıkarıldı. Yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde 2021 Mart ayına ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılar için 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve iş veren hissesi primlerinin tamamı, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Fonundan karşılanacak. Aynı madde üzerinde AK Parti'nin verdiği değişiklik önergesi ile yiyecek ve içecek sektörüne getirilen iyileştirmelerin kapsamı genişletildi.3 AYLIK DÖNEM, 12 AYA ÇIKARILIYORHastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan 3 aylık dönem, 12 aya çıkarılıyor. İş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının 2 katını geçemeyecek. Prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılamayacak. Yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemeyecek.21 BİN ÇİFTÇİNİN KREDİ BORCU YENİDEN YAPILANDIRILIYOR

Kabul edilen teklifle; yaklaşık 21  bin çiftçinin kredi borçları yeniden yapılandırılıyor. Çiftçilerin borçları, kanunda belirtilen yöntemle tekrardan hesaplanacak ve bu hesaplama çerçevesinde borçların vadelerinden bugüne kadar tahakkuk etmiş temerrüt faizleri silinecek. Borçlar, basit usulde yürütülecek faizle tekrardan belirlenecek. Bu kapsamda çiftçinin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan, ödemesi geçen ve takibe düşen kredileri yeniden yapılandırılacak.


Celal Adan, AK Parti, Kredi, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Ekonomik değişiklikler içeren yasa teklifi kabul edildi - Son Dakika


Son Dakika

Liselerde yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş ve sınav süreciyle ilgili usul ve esaslar belli oldu Liselerde yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş ve sınav süreciyle ilgili usul ve esaslar belli oldu Son Dakika: Türkiye'de 15 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 297 kişi vefat 61 bin 400 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 297 kişi vefat 61 bin 400 yeni vaka tespit edildi Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı Beşiktaş'tan KAP açıklaması geldi! Abdullah Avcı'ya ödenecek tazminat dudak uçuklattı Beşiktaş'tan KAP açıklaması geldi! Abdullah Avcı'ya ödenecek tazminat dudak uçuklattı Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı Korona vakalarının arttığı Sadakatsiz dizisinin çekimleri durduruldu Korona vakalarının arttığı Sadakatsiz dizisinin çekimleri durduruldu Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor

Son Dakika Haberleri
16:57 1 günde 200 binden fazla vakanın görüldüğü Hindistan'da durum vahim! Aynı yatakta iki hasta tedavi ediliyor
16:53 Koronavirüs aşısı olan Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyada gündem oldu
16:44 "Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz" çağrısı yapan sağlık çalışanlarının eylemine polis müdahalesi
16:16 Bodrum'da silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ, yaşananları tek tek anlattı
16:12 Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor
15:54 Katil koca ifadesiyle tüyler ürpertti: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum
15:51 Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti
15:46 Tırmanmak istediği demir korkuluklar 8 yaşındaki Çağan'ı canından etti
15:36 Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı
15:32 İki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı
Fenerbahçe Beko'da vaka sayısı 5'e yükseldi Fenerbahçe Beko'da vaka sayısı 5'e yükseldi         
20:27
Messi'den koronavirüs aşılarını getiren imza! 50 bin aşı için 3 tane imzalı forma verdi Messi'den koronavirüs aşılarını getiren imza! 50 bin aşı için 3 tane imzalı forma verdi         
19:52
Son Dakika: Yunan Bakan Dendias'ın skandal suçlamaları Bakan Çavuşoğlu'nu sinirlendirdi! Yüzüne dönüp saydırdı Son Dakika: Yunan Bakan Dendias'ın skandal suçlamaları Bakan Çavuşoğlu'nu sinirlendirdi! Yüzüne dönüp saydırdı         
19:23
Zeynep'i vahşice katleden boksöre 'ağırlaştırılmış müebbet' istendi Zeynep'i vahşice katleden boksöre 'ağırlaştırılmış müebbet' istendi         
19:08
'Her şeyi göze alıyorum' diyen cani, genç kadını dakikalarca darbetti 'Her şeyi göze alıyorum' diyen cani, genç kadını dakikalarca darbetti         
18:51
Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu         
18:30
Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı         
18:03
Koronavirüs aşısı olan Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyada gündem oldu Koronavirüs aşısı olan Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyada gündem oldu         
16:54
Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı         
16:01
Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti         
15:51
Aysun Kayacı, Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu         
15:19
Her şey taksideki müşterisinin öksürmesiyle başladı! Koronavirüs olmaktan korkunca yüzünü bu hale getirdi Her şey taksideki müşterisinin öksürmesiyle başladı! Koronavirüs olmaktan korkunca yüzünü bu hale getirdi         
15:06
Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına "savaş boyası" sürdüler         
13:49
Ali Koç seçimde adaylığını koyacak, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici Ali Koç seçimde adaylığını koyacak, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici         
13:33
Helikopter ve uçaklara monte edilebilen yerli uçaksavar üretildi Helikopter ve uçaklara monte edilebilen yerli uçaksavar üretildi         
11:36
Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık! Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık!         
10:59
Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi         
09:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2021 20:47:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ekonomik değişiklikler içeren yasa teklifi kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei