Ekonomik durgunluğa karşı KOSGEB formülü genişliyor

Salgının ekonomide yarattığı tahribatı hafifletmek için etkinliği artırılan KOSGEB'in bu fonksiyonu bir adım daha öteye taşındı. KOSGEB kaynaklı kredilerin geri ödemesi 3 ay ertelendi. 713 milyon liralık krediyi ertelemenin getirdiği 21 milyon liralık maliyetin tamamı KOSGEB tarafından karşılanıyor.