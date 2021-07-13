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Ekonomik düzenlemeler içeren torba yasa teklifi Komisyon'da kabul edildi - Son Dakika

Ekonomik düzenlemeler içeren torba yasa teklifi Komisyon'da kabul edildi

13.07.2021 22:22
Ekonomik düzenlemeler içeren torba yasa teklifi Komisyon'da kabul edildi, System.String[]

EKONOMİK düzenlemeleri de içeren torba kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

EKONOMİK düzenlemeleri de içeren torba kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Genel Kurul'da görüşülecek kanun teklifinde terörle mücadele kapsamında gözaltı sürelerinin, bazı suçlarla ilgili olarak yeniden düzenlenmesine ve ek gözaltı süreleri getirilmesine ilişkin hükümlerin uygulamasının, 31 Temmuz 2021'den itibaren 3 yıl uzatılması öngörülüyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti'li Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Komisyon, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüştüı. 18 farklı kanun ve 2 kanun hükmünde kararnamede (KHK) düzenlemeyi öngören teklif, görüşülerek kabul edildi. Buna göre; güvenlik korucularının aylık ücretlerinin, asgari ücretin altına düşmesi halinde aradaki fark tazminat olarak ödenecek. Diş protez laboratuvarlarında, diş protez teknisyenleri ve diş protez teknikerlerine ait iş ve işlemlerde yardımcı olmak üzere 31 Aralık 2011 ile 23 Kasım 2015 arasında Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında düzenlenmiş protokol kapsamında eğitim alan kişiler, yardımcı personel olarak çalışabilecek.

Kambiyo mevzuatı uyarınca faaliyet gösterecek firmalara, faaliyet izni veya yetki belgesi verilmesi aşamasında, hem katılımcıların mali gücünün tespiti hem de piyasaya girişlerin kontrolü amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ücret alma yetkisi verilecek. Fabrikalarda kullanılan oksijen, azot ve argon ihtiyacını karşılayacak hava ayrıştırma tesislerinin ormanlık alanlarda kurulabilmesine izin verme yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığı'nda olacak.DEPREMZEDELERE KONUK KREDİSİ DÜZENLEMESİ2020'de meydana gelen depremlerde, binaları zarar gören vatandaşlar için devletin konut kredisi açma ve bina yaptırma yükümlülükleri ile ilgili yapılacak iş ve işlemlerde, olası mağduriyetlerin giderilerek hak kayıplarının olmaması, afetzedelere eşit ölçüde yardım eli uzatılabilmesi ve uygulama birliği sağlanması amacıyla düzenleme yapılacak. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda tabip ve eczacı olarak çalışanlara, döner sermayeden ek ödeme yapılacak. Sağlık Bakanlığı'nın, götürü bedel üzerinden sağlık hizmeti sunmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapmasına imkan veren ve süresi sona eren protokol, daimi düzenlemeye dönüştürülecek. Kooperatifler Kanunu'nun, üniversitelerin ortak oldukları kooperatiflerin yönetim kurullarında üye bulundurabilme haklarını düzenleyen maddesi yürürlükten kaldırılıyor. Böylece kooperatiflerde üniversitelere yönelik bu özel uygulamadan vazgeçilerek üniversiteler dahil her ortağın yönetime seçilme açısından eşit olması amaçlanıyor.GÖZALTI SÜRELERİ UZATILIYORTerörle mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesi amacıyla gözaltı sürelerinin, bazı suçlarla ilgili olarak yeniden düzenlenmesine ve ek gözaltı süreleri getirilmesine ilişkin hükümlerin uygulaması, 31 Temmuz 2021'den itibaren 3 yıl uzatılacak.KARŞILIKSIZ ÇEKKarşılıksız çek keşide etmek suçundan 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle mahkum olanlara ödenmemiş çek bedellerinin 10'da 1'ini 30 Haziran 2022 tarihine kadar diğer taksitleri anılan tarihten itibaren 2'şer ay arayla 15 eşit taksitte ödemeleri halinde mahkumiyetin bütün sonuçlarını ortadan kaldırma imkanı tanınıyor. Ödemelerine sadık kaldıkları sürece infazları durdurulacak. Bu hüküm 30 Nisan 2021 tarihine kadar işlenen suçlarda yargılama aşamasında olan dosyalar hakkında da uygulanacak.MADDE İHDASI

Komisyonda teklife madde ihdası yapıldı. Buna göre; işverene sektör ayırımı yapılmadan ayda 75 TL asgari ücret desteği sağlanacak.


TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Cevdet Yılmaz, AK Parti, Gözaltı, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Ekonomik düzenlemeler içeren torba yasa teklifi Komisyon'da kabul edildi - Son Dakika


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