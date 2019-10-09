Ekonomik fiyatlar sunacak, havayolunun rakibi olacak
24 dakika önce
Kamil Koç Otobüs Firması'nı satın alan Almanya merkezli FlixBus, ekonomik fiyatlarla bilet satış stratejisiyle Türkiye'ye adım atacak.
Kamil Koç Otobüs Firması'nı satın alan Almanya merkezli FlixBus, ekonomik fiyatlarla bilet satış stratejisiyle Türkiye'ye adım atacak.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 07:46
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