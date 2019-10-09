Son Dakika Haberleri: Ekonomik fiyatlar sunacak, havayolunun rakibi olacak
Son Dakika Ekonomi Ekonomik fiyatlar sunacak, havayolunun rakibi olacak

Ekonomik fiyatlar sunacak, havayolunun rakibi olacak

24 dakika önce

Kamil Koç Otobüs Firması'nı satın alan Almanya merkezli FlixBus, ekonomik fiyatlarla bilet satış stratejisiyle Türkiye'ye adım atacak.

Ekonomik fiyatlar sunacak, havayolunun rakibi olacak, System.String[]

Kamil Koç Otobüs Firması'nı satın alan Almanya merkezli FlixBus, ekonomik fiyatlarla bilet satış stratejisiyle Türkiye'ye adım atacak.

Kamil Koç, Türkiye, Almanya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 07:46 
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