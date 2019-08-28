Son Dakika Haberleri: Ekonomik güven endeksi Ağustos'ta arttı
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Ekonomik güven endeksi Ağustos'ta arttı

2 saat önce

Ekonomik güven endeksi 2019 Ağustos döneminde aylık yüzde 7,9 artarak 87,1 oldu.

Ekonomik güven endeksi Ağustos'ta arttı, System.String[]
Ekonomik güven endeksi 2019 Ağustos döneminde aylık yüzde 7,9 artarak 87,1 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Ağustos dönemi ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 80,7 iken, Ağustos ayında yüzde 7,9 oranında artarak 87,1 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Ağustos ayında tüketici güven endeksi 58,3 değerine, reel kesim güven endeksi 102,1 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 89,1 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 95 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 55,5 değerine yükseldi.
(İHA)
Türkiye İstatistik Kurumu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:25 Kaynak: İHA
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Ekonomik güven endeksi Ağustos'ta yüzde 7,9 arttı
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