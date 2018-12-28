Son Dakika Haberleri: Ekonomik Güven Endeksi Aralık'ta Yüzde 2.0 Arttı

Ekonomik Güven Endeksi Aralık'ta Yüzde 2.0 Arttı

1 saat önce

– Ekonmomik güven endeksi Aralık ayında, Kasım ayındaki 73.7 değerinden yüzde 2.0 artışla 75.2'ye yükseldi.

Ekonomik Güven Endeksi Aralık'ta Yüzde 2.0 Arttı, System.String[]
– Ekonmomik güven endeksi Aralık ayında, Kasım ayındaki 73.7 değerinden yüzde 2.0 artışla 75.2'ye yükseldi.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması, genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksindeki artış tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Aralık ayında;

       - tüketici güven endeksi yüzde 2.3 düşüşle  58.2 değerine,

       - inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2.1 düşüşle 55.4 değerine gerilerken,

       - reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0.9 artışla 97.7 değerine,

       - hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2.2 artışla 81.5 değerine,

       - perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 6.3 artışla 96.4 değerine yükseldi.

Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan Ekonomik güven endeksi, tüketici güven endeksi ve mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.

 Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanmakta, güven endekslerine doğrudan uygulanmıyor.

Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılıyor.

Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanıyor. (Tablo ve Grafik) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:07 Kaynak: DHA

Aralık, Ekonomi
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