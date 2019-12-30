Ekonomik güven endeksi Aralık'ta yüzde 2.6 artışla 93.8 puanda (2)

Ekonomik güven endeksi Kasım ayındaki 91.3 düzeyinden, Aralık ayında yüzde 2.6 artışla 93.8 düzeyine yükseldi.Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Aralık ayında;

reel kesim güven endeksi 708.7 değerine,

hizmet sektörü güven endeksi 93.2 değerine,

inşaat sektörü güven endeksi 68.9 değerine yükselirken,

tüketici güven endeksi 58.8 değerine geriledi.

perakende ticaret sektörü güven endeksi 102.6 değerine yükseldi.

Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.

Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanmakta, güven endekslerine doğrudan uygulanmıyor.

Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılıyor. (Grafik - Tablo)

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