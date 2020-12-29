Ekonomik güven endeksi Aralık'ta yüzde 3.5 düştü - Son Dakika

Ekonomik güven endeksi Aralık'ta yüzde 3.5 düştü

29.12.2020 10:09
Ekonomik güven endeksi Aralık'ta yüzde 3.5 düştü, System.String[]

Ekonomik güven endeksi Kasım'daki 89.5'ten, Aralık ayında yüzde 3.5 düşerek 86.4 düzeyine geriledi.

Ekonomik güven endeksi Kasım'daki 89.5'ten, Aralık ayında yüzde 3.5 düşerek 86.4 düzeyine geriledi.

Ekonomik güven endeksindeki düşüş, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre aylık bazda; hizmet sektörü güven endeksi yüzde 9.2 azalarak 70.4'e, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 7.8 azalarak 87.6'ya, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 7.2 azalarak 73.3'e düştü. Tüketici güven endeksi aynı seviyede kalarak 80.1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2.8 artarak 110.4 değerini aldı.Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor. Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanıyor, güven endekslerine doğrudan uygulanmamaktadır. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılıyor. (Grafik - Tablo)


Ekonomik güven endeksi Aralık'ta yüzde 3.5 düştü
Ekonomik güven endeksi Aralık'ta yüzde 3.5 düştü

Tüketici Güven Endeksi, Aralık, İnşaat, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Ekonomik güven endeksi Aralık'ta yüzde 3.5 düştü - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Yerli otomobil fabrikasının inşaatı ocakta başlıyor! 5 bin kişiye istihdam sağlanacak Oğlu Bronny'nin Larsa Pippen'a mesaj attığı iddiaları LeBron James ve eşini çılgına çevirdi Eşini balkonda dövüp, banyoda bıçaklayan koca tutuklandı Talihsiz kadının kulağı koptu! Minibüs dehşeti kamerada Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi FETÖ abisinin kadın iç çamaşırlarıyla çektiği selfieler ortaya çıktı Dünya Sağlık Örgütü: Bu bir uyarı alarmıdır, daha şiddetli olabilecek bir salgına karşı hazırlanmalıyız MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti Barbaros oldu
Çiftler, adres şartına bakılmadan herhangi bir evlendirme memurluğuna başvuru yapabilecek Çiftler, adres şartına bakılmadan herhangi bir evlendirme memurluğuna başvuru yapabilecek         
10:14
Son Dakika! Çin aşısı yarın Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Çin aşısı yarın Türkiye'ye geliyor         
09:59
Son dakika: Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların aylıkları erken ödenecek Son dakika: Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların aylıkları erken ödenecek         
09:41
Hırsızlar, kasayı delik deşik ederek 260 bin liralık vurgun yaptılar Hırsızlar, kasayı delik deşik ederek 260 bin liralık vurgun yaptılar         
09:26
Hakan Arslan'ın hakeme telefon göstermesi Avrupa basının gündeminde Hakan Arslan'ın hakeme telefon göstermesi Avrupa basının gündeminde         
09:22
Son Dakika! Ankara'da silah kazası sonucu bir asker şehit oldu Son Dakika! Ankara'da silah kazası sonucu bir asker şehit oldu         
08:36
Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avı başladı Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avı başladı         
08:14
Koronavirüsün daha bulaşıcı türünün görüldüğü İngiltere'de günlük vaka sayısı ilk kez 40 bini aştı Koronavirüsün daha bulaşıcı türünün görüldüğü İngiltere'de günlük vaka sayısı ilk kez 40 bini aştı         
01:08
"Mahallemde başka bayrak istemiyorum" diyen kadın, Azerbaycan bayraklarını indirince tepki topladı         
23:15
Kahraman köpek 10 yaşındaki çocuğu kurt saldırısından kurtardı Kahraman köpek 10 yaşındaki çocuğu kurt saldırısından kurtardı         
23:03
Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan açıklama: Koronavirüs 10 sene daha aramızda olacak Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan açıklama: Koronavirüs 10 sene daha aramızda olacak         
20:40
Doktoru, 46 kiloya düşen Seren Serengin'in hastalığını açıkladı: Dumping Sendromu Doktoru, 46 kiloya düşen Seren Serengin'in hastalığını açıkladı: Dumping Sendromu         
19:56
İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti         
16:14
Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi         
16:03
Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL         
15:46
Hastanede yastıkla hastayı boğarak öldüren genç kadının ifadesi dehşete düşürdü Hastanede yastıkla hastayı boğarak öldüren genç kadının ifadesi dehşete düşürdü         
15:21
Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı         
14:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2020 10:18:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ekonomik güven endeksi Aralık'ta yüzde 3.5 düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei