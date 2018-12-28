Ekonomik Güven Endeksi Arttı
1 saat önce
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Aralık ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK
), 2018 yılı Aralık
ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi kasım ayında 73,7 iken, aralık ayında yüzde 2 oranında artarak 75,2 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Aralık ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 97,7 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 81,5 değerine ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 96,4 değerine yükseldi. Aralık ayında tüketici güven endeksi 58,2 değerine, inşaat sektörü güven endeksi ise 55,4 değerine geriledi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:21 Kaynak: İHA
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