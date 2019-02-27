Son Dakika Haberleri: Ekonomik Güven Endeksi Arttı

Ekonomik Güven Endeksi Arttı

58 dakika önce

Ekonomik güven endeksi şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 oranında artarak 79,4 oldu.

Ekonomik Güven Endeksi Arttı, System.String[]
Ekonomik güven endeksi şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 oranında artarak 79,4 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Şubat ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi Ocak ayında 78,5 iken, Şubat ayında yüzde 1,2 oranında artarak 79,4 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Şubat ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 96,9 değerine ve hizmet sektörü güven endeksi 79,5 değerine yükseldi. Şubat ayında tüketici güven endeksi 57,8 değerine, perakende ticaret güven endeksi 90,8 değerine, inşaat sektörü güven endeksi ise 51,8 değerine geriledi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:31 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pakdemirli: Çiftçilere 5,3 Milyar Liralık Ödeme Yapıldı Dolar Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar

Son Dakika! Rusya ve Suriye Ortak Açıklama Yaparak ABD Askerlerinin Suriye'yi Terk Etmesi Çağrısında Bulundu Son Dakika! Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit: Af Çıkarılmasına Karşıyım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 11:29:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ekonomik Güven Endeksi Arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]