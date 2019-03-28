Son Dakika Haberleri: Ekonomik Güven Endeksi Arttı

Ekonomik Güven Endeksi Arttı

1 saat önce

Ekonomik güven endeksi Mart ayında yüzde 3,1 oranında artışla 81,9 oldu.

Ekonomik Güven Endeksi Arttı, System.String[]
Ekonomik güven endeksi Mart ayında yüzde 3,1 oranında artışla 81,9 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Mart dönemi ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi Şubat ayında 79,4 iken, Mart ayında yüzde 3,1 oranında artarak 81,9 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Mart ayında tüketici güven endeksi 59,4 değerine, reel kesim güven endeksi 99,3 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 81,6 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 54,1 değerine yükseldi. Mart ayında perakende ticaret güven endeksi ise 90,7 değerine geriledi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:11 Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dört Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı 2 Bin 14 Lira Olarak Hesaplandı Marketlere Tanzim Ürün Satışı Başladı Emekliler Çifte Maaşı Nasıl Alabilir? İşte Tüm Detaylar Kenan Sofuoğlu "Yapılamaz" Demişti, Bir Sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 Kilometre Hızla Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 11:54:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ekonomik Güven Endeksi Arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]