Ekonomik Güven Endeksi Azaldı

Ekonomik güven endeksi ocak ayında yüzde 4,2 oranında düşerek 78,5 oldu.

Ekonomik güven endeksi ocak ayında yüzde 4,2 oranında düşerek 78,5 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Ocak ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi 2018 Aralık ayında 81,9 iken, 2019 Ocak ayında yüzde 4,2 oranında azalarak 78,5 oldu. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı. Ocak ayında tüketici güven endeksi 58,2 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 95,4 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 78,3 değerine ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 92,5 değerine geriledi. Ocak ayında inşaat sektörü güven endeksi ise 56,7 değerine yükseldi.



(İHA)

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