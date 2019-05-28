Ekonomik güven endeksi azaldı

Ekonomik güven endeksi mayısta geçen aya kıyasla yüzde 8,5 azalışla 84,7'den 77,5'e düştü.

Ekonomik güven endeksi mayısta geçen aya kıyasla yüzde 8,5 azalışla 84,7'den 77,5'e düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi, bu ay geçen aya göre yüzde 8,5 azalarak 77,5'e geriledi. Endeksteki azalış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Mayıs ayında tüketici güven endeksi 55,3, reel kesim güven endeksi 94,7, hizmet sektörü güven endeksi 79,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi 89,9 ve inşaat sektörü güven endeksi 49,8 değerine geriledi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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