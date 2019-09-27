Son Dakika Haberleri: Ekonomik güven endeksi azaldı
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Ekonomik güven endeksi azaldı

1 saat önce

Ekonomik güven endeksi eylülde geçen aya kıyasla yüzde 1,3 azalarak 87,1'den 86'ya geriledi.

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Ekonomik güven endeksi eylülde geçen aya kıyasla yüzde 1,3 azalarak 87,1'den 86'ya geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre endeks bu ay, geçen aya göre yüzde 1,3 azalarak 87,1'den 86'ya düştü. Endeksteki gerileme, tüketici ve reel kesim (imalat sanayi) güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Eylül ayında tüketici güven endeksi 55,8, reel kesim güven endeksi 99,7 değerine geriledi. Hizmet sektörü güven endeksi 89,3, perakende ticaret sektörü güven endeksi 97,6 ve inşaat sektörü güven endeksi ise 60,1 değerine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:14 Kaynak: AA
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