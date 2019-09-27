Son Dakika Haberleri: Ekonomik güven endeksi Eylül'de azaldı
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Ekonomik güven endeksi Eylül'de azaldı

1 saat önce

Ekonomik güven endeksi Eylül'de yüzde 1,3 oranında azalarak 86 oldu.

Ekonomik güven endeksi Eylül'de azaldı, System.String[]

Ekonomik güven endeksi Eylül'de yüzde 1,3 oranında azalarak 86 oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Eylül dönemi ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 87,1 iken, Eylül ayında yüzde 1,3 oranında azalarak 86 oldu. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici ve reel kesim (imalat sanayi) güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.


Eylül ayında tüketici güven endeksi 55,8 değerine ve reel kesim güven endeksi 99,7 değerine geriledi. Eylül ayında hizmet sektörü güven endeksi 89,3 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 97,6 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi ise 60,1 değerine yükseldi. - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:15 Kaynak: İHA
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