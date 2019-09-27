Son Dakika Haberleri: Ekonomik güven endeksi eylül'de yüzde 1.3 düşüşle 86 puanda
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Ekonomik güven endeksi eylül'de yüzde 1.3 düşüşle 86 puanda

2 saat önce

Ekonomik güven endeksi Ağustos ayındaki 87.1 düzeyinden, Eylül ayında yüzde 1.3 düşüşle 86 düzeyine geriledi.

Ekonomik güven endeksi eylül'de yüzde 1.3 düşüşle 86 puanda, System.String[]

Ekonomik güven endeksi Ağustos ayındaki 87.1 düzeyinden, Eylül ayında yüzde 1.3 düşüşle 86 düzeyine geriledi.

Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:03 Kaynak: DHA
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