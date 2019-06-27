Son Dakika Haberleri: Ekonomik güven endeksi Haziran'da arttı
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Ekonomik güven endeksi Haziran'da arttı

1 saat önce

Ekonomik güven endeksi Haziran ayında yüzde 7,6 oranında artarak 83,4 oldu.

Ekonomik güven endeksi Haziran'da arttı, System.String[]
Ekonomik güven endeksi Haziran ayında yüzde 7,6 oranında artarak 83,4 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Haziran ayı Ekonomik Güven Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 77,5 iken, Haziran ayında yüzde 7,6 oranında artarak 83,4 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Haziran ayında tüketici güven endeksi 57,6 değerine, reel kesim güven endeksi 99,6 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 85,4 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 93,2 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 50,4 değerine yükseldi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:07 Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi
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