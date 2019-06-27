Ekonomik güven endeksi Haziran'da yüzde 7.6 artışla 83.4'e yükseldi
1 saat önce
Ekonomik güven endeksi Mayıs ayındaki 77.5 düzeyinden, Haziran ayında yüzde 7.6 artışla 83.4'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:06 Kaynak: DHA
Ekonomik güven endeksi Mayıs ayındaki 77.5 düzeyinden, Haziran ayında yüzde 7.6 artışla 83.4'e yükseldi.
Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu
'nun (TÜİK) verilerine göre, Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
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