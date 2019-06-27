Son Dakika Haberleri: Ekonomik güven endeksi Haziran'da yüzde 7.6 artışla 83.4 (2)
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Ekonomik güven endeksi Haziran'da yüzde 7.6 artışla 83.4 (2)

1 saat önce

Ekonomik güven endeksi Mayıs ayındaki 77.5 düzeyinden, Haziran ayında yüzde 7.6 artışla 83.4 düzeyine yükseldi.

Ekonomik güven endeksi Haziran'da yüzde 7.6 artışla 83.4 (2), System.String[]
Ekonomik güven endeksi Mayıs ayındaki 77.5 düzeyinden, Haziran ayında yüzde 7.6 artışla 83.4 düzeyine yükseldi.
Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Haziran ayında;
tüketici güven endeksi 57.6 değerine,
reel kesim güven endeksi 99.6 değerine,
hizmet sektörü güven endeksi 85.4 değerine,
perakende ticaret sektörü güven endeksi 93.2 değerine,
inşaat sektörü güven endeksi 50.4 değerine yükseldi.
Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks.
Endeks, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.
Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanmakta, güven endekslerine doğrudan uygulanmıyor.
Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılıyor. (Grafik - Tablo)
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:13 Kaynak: DHA
Ekonomi
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