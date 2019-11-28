Son Dakika Haberleri: Ekonomik güven endeksi Kasım'da arttı
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Ekonomik güven endeksi Kasım'da arttı

6 saat önce

Ekonomik güven endeksi Kasım döneminde yüzde 1,7 oranında artarak 91,3 oldu.

Ekonomik güven endeksi Kasım'da arttı, System.String[]

Ekonomik güven endeksi Kasım döneminde yüzde 1,7 oranında artarak 91,3 oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Kasım dönemi ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi Ekim ayında 89,8 iken, Kasım ayında yüzde 1,7 oranında artarak 91,3 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.


Kasım ayında tüketici güven endeksi 59,9 değerine, reel kesim güven endeksi 105,9 değerine ve hizmet sektörü güven endeksi 91,3 değerine yükseldi. Kasım ayında perakende ticaret sektörü güven endeksi 101,2 değerine, inşaat sektörü güven endeksi ise 63,9 değerine geriledi. - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:14 Kaynak: İHA
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