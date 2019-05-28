Son Dakika Haberleri: Ekonomik güven endeksi Mayıs'ta azaldı

Ekonomik güven endeksi Mayıs'ta azaldı

1 saat önce

Ekonomik güven endeksi, Mayıs'ta yüzde 8,5 azalarak 77,5 oldu.

Ekonomik güven endeksi Mayıs'ta azaldı, System.String[]
Ekonomik güven endeksi, Mayıs'ta yüzde 8,5 azalarak 77,5 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Mayıs dönemi ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi Nisan ayında 84,7 iken, Mayıs ayında yüzde 8,5 oranında azalarak 77,5 oldu. Ekonomik güven endeksindeki azalış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Mayıs ayında tüketici güven endeksi 55,3 değerine, reel kesim güven endeksi 94,7 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 79,4 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 89,9 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 49,8 değerine geriledi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:13 Kaynak: İHA
Ekonomi
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