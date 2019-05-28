Ekonomik güven endeksi Mayıs'ta azaldı

Ekonomik güven endeksi, Mayıs'ta yüzde 8,5 azalarak 77,5 oldu.

Ekonomik güven endeksi, Mayıs'ta yüzde 8,5 azalarak 77,5 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Mayıs dönemi ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi Nisan ayında 84,7 iken, Mayıs ayında yüzde 8,5 oranında azalarak 77,5 oldu. Ekonomik güven endeksindeki azalış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.



Mayıs ayında tüketici güven endeksi 55,3 değerine, reel kesim güven endeksi 94,7 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 79,4 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 89,9 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 49,8 değerine geriledi. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Dört Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı Mayıs'ta 2 Bin 124 Liraya Yükseldi

Müge Anlı'nın Programında Aranan Minik Ecrin'in Cansız Bedenine Ulaşıldı!

Ecrin'le ilgili diğer ceset parçaları aranıyor

Çin'in Yeni Treni Saatte 600 KM Hız Yapacak!