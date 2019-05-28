Son Dakika Haberleri: Ekonomik güven endeksi Mayıs'ta yüzde 8.5 düşüşle 77.5'e geriledi

Ekonomik güven endeksi Mayıs'ta yüzde 8.5 düşüşle 77.5'e geriledi

1 saat önce

Ekonomik güven endeksi Nisan ayındaki 84.7 düzeyinden, Mayıs ayında yüzde 8.5 düşüşle 77.5'e geriledi.

Ekonomik güven endeksi Mayıs'ta yüzde 8.5 düşüşle 77.5'e geriledi, System.String[]
Ekonomik güven endeksi Nisan ayındaki 84.7 düzeyinden, Mayıs ayında yüzde 8.5 düşüşle 77.5'e geriledi.
Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:05 Kaynak: DHA
Ekonomi
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