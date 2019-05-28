Ekonomik güven endeksi Mayıs'ta yüzde 8.5 düşüşle 77.5'e geriledi
1 saat önce
Ekonomik güven endeksi Nisan ayındaki 84.7 düzeyinden, Mayıs ayında yüzde 8.5 düşüşle 77.5'e geriledi.
Ekonomik güven endeksi Nisan ayındaki 84.7 düzeyinden, Mayıs ayında yüzde 8.5 düşüşle 77.5'e geriledi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:05 Kaynak: DHA
Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.
- İstanbul
Dört Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı Mayıs'ta 2 Bin 124 Liraya Yükseldi
Müge Anlı'nın Programında Aranan Minik Ecrin'in Cansız Bedenine Ulaşıldı!
Ecrin'le ilgili diğer ceset parçaları aranıyor
Çin'in Yeni Treni Saatte 600 KM Hız Yapacak!