Ekonomik güven endeksi Nisan'da yüzde 44.1 düştü

Ekonomik güven endeksi Mart ayındaki 91.8 düzeyinden, Nisan ayında yüzde 44.1 düşerek 51.3 değerine indi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Bu dönemde;

tüketici güven endeksi yüzde 5.8 azalarak 54.9 değerine,

reel kesim güven endeksi yüzde 36.8 azalarak 62.3 değerine,

hizmet sektörü güven endeksi yüzde 50.1 azalarak 46.1 değerine,

perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 26.0 azalarak 75.2 değerine,

inşaat sektörü güven endeksi yüzde 42.2 azalarak 44.7 değerine geriledi.

Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.

Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanıyor, güven endekslerine doğrudan uygulanmıyor.

Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılıyor.

Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanıyor. (Grafik - Tablo)