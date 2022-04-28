Ekonomik güven endeksi azaldı - Son Dakika
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Ekonomik güven endeksi azaldı

28.04.2022 10:10
Ekonomik güven endeksi azaldı

Ekonomik Güven Endeksi Mart ayında 95,7 iken, Nisan ayında yüzde 1,1 oranında azalarak 94,7 değerine düştü.

Ekonomik Güven Endeksi Mart ayında 95,7 iken, Nisan ayında yüzde 1,1 oranında azalarak 94,7 değerine düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Nisan ayı Ekonomik Güven Endeksi verini açıkladı. Buna göre, Ekonomik Güven Endeksi Mart ayında 95,7 iken, Nisan ayında yüzde 1,1 oranında azalarak 94,7 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici ve reel kesim (imalat sanayi) güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Bir önceki aya göre Nisan ayında tüketici güven endeksi yüzde 7,3 oranında azalarak 67,3 değerini, reel kesim güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 107,7 değerini aldı. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 3,0 oranında artarak 114,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,9 oranında artarak 119,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,0 oranında artarak 83,5 değerini aldı.

(İHA)

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Ekonomik güven endeksi nisanda aylık bazda yüzde 1,1 azalarak 94,7 oldu Ekonomik güven endeksi nisanda aylık bazda yüzde 1,1 azalarak 94,7 oldu Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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