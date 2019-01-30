Son Dakika Haberleri: Ekonomik Güven Endeksi Ocak Ayında Yüzde 4.2 Düştü

Ekonomik Güven Endeksi Ocak Ayında Yüzde 4.2 Düştü

2 saat önce

Ekonomik güven endeksi, Ocak ayında yüzde 4.2 azalarak, Aralık'taki 81.9 düzeyinden 78.5'e geriledi.

Ekonomik Güven Endeksi Ocak Ayında Yüzde 4.2 Düştü, System.String[]
Ekonomik güven endeksi, Ocak ayında yüzde 4.2 azalarak, Aralık'taki 81.9 düzeyinden 78.5'e geriledi.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Ocak ayında;

tüketici güven endeksi 58.2 değerine,

reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 95.4 değerine,

hizmet sektörü güven endeksi 78.3 değerine,

perakende ticaret sektörü güven endeksi 92.5 değerine geriledi.

Ocak ayında inşaat sektörü güven endeksi ise 56.7 değerine yükseldi. (Grafik) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:09 Kaynak: DHA

Aralık, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marketlerin 'Patlıcan' Kararı Fiyatı Düşürdü Motorlu Taşıtlar Vergisinin İlk Taksit Ödemesi 31 Ocak'ta Sona Erecek

Tüketici Derneklerinin Temsilcileri Vatandaşları Uyardı: Gramajları Düşürüyorlar Apple Türkiye'deki Fiyatlarını Düşürme Kararı Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 12:21:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ekonomik Güven Endeksi Ocak Ayında Yüzde 4.2 Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]