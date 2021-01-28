Ekonomik Güven Endeksi Ocak'ta 96,2 oldu - Son Dakika

Ekonomik Güven Endeksi Ocak'ta 96,2 oldu

Ekonomik güven endeksi, Ocak ayında yüzde 1,6 oranında artarak 96,2 değerine yükseldi.

Ekonomik güven endeksi, Ocak ayında yüzde 1,6 oranında artarak 96,2 değerine yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ocak ayı Ekonomik Güven Endeksi verisini paylaştı. Buna göre, ekonomik güven endeksi 2020 Aralık ayında 94,7 iken, 2021 Ocak ayında yüzde 1,6 oranında artarak 96,2 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre 2021 Ocak ayında yüzde 4,0 oranında artarak 83,3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,9 oranında artarak 101,9 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,3 oranında azalarak 109,0 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,1 oranında azalarak 108,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 5,2 oranında azalarak 84,2 değerini aldı. (İHA)

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