Ekonomik güven endeksi ocakta arttı - Son Dakika
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Ekonomik güven endeksi ocakta arttı

6 saat önce

Ekonomik güven endeksi 2020 ocak döneminde 0,6 oranında artarak 97,1 oldu.

Ekonomik güven endeksi ocakta arttı, System.String[]

Ekonomik güven endeksi 2020 ocak döneminde 0,6 oranında artarak 97,1 oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 ocak dönemi ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi 2019 aralık ayında 96,5 iken, 2020 ocak ayında yüzde 0,6 oranında artarak 97,1 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.


Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre ocak ayında yüzde 0,1 oranında artarak 58,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,2 oranında artarak 95,2 değerini, perakende ticaret güven endeksi yüzde 2,2 oranında artarak 105,0 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 14,6 oranında artarak 78,9 değerini aldı.


Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi ise ocak ayında yüzde 2,1 oranında azalarak 106,4 değerini aldı. - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:04 Kaynak: İHA
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