Ekonomik güven endeksi Şubat'ta 0.5 artışla 97.5 düzeyinde - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ekonomik güven endeksi Şubat'ta 0.5 artışla 97.5 düzeyinde - Son Dakika Ekonomi

Ekonomik güven endeksi Şubat'ta 0.5 artışla 97.5 düzeyinde

6 saat önce

Ekonomik güven endeksi Ocak ayındaki 97.1 düzeyinden, Şubat'ta yüzde 0.5 artarak 97.5 düzeyine yükseldi.

Ekonomik güven endeksi Şubat'ta 0.5 artışla 97.5 düzeyinde, System.String[]

Ekonomik güven endeksi Ocak ayındaki 97.1 düzeyinden, Şubat'ta yüzde 0.5 artarak 97.5 düzeyine yükseldi.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Geçen aya göre Şubat ayında;

- tüketici güven endeksi yüzde 2.7 azalarak 57.3 değerine,

- perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2.0 azalarak 102.9 değerine,

- inşaat sektörü güven endeksi yüzde 5.7 azalarak 74.5 değerine gerilerken,

- reel kesim güven endeksi 0.3 artışla 106.7 değerine,

- hizmet sektörü güven endeksi yüzde 3.4 artışla 98.5 değerine yükseldi.

Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks.

Endeks, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.

Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanmakta, güven endekslerine doğrudan uygulanmıyor.

Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılıyor.


Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Evlenme oranının en yüksek olduğu il Aksaray, boşanma oranının en yüksek olduğu il İzmir oldu
Kırıkkale'de çitçilerin ürettiği yöresel ürünler, valilik tarafından satılıyor Tarım ve Orman Bakanlığı'na 2 bin 153 personel alımı yapılacak İmamoğlu'ndan İstanbullulara ulaşım müjdesi: Gece vapuru seferleri başlıyor

Son Dakika Haberleri
16:43 Mersin Taşkuyu Mağarası dünya mirası olma yolunda
16:43 "Yeni Hayat" yakında Kanal D'de başlıyor!
16:23 Amacı Olmayan Grup'un vizyon tarihi belli oldu
16:19 Megastar Tarkan'dan kazasız kul olmaz'a
15:45 Ece Erken'in "9 ay önce boşanmaya karar verdi" dediği sevgilisinin, karısıyla 4 ay önce çekilen pozları ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 17:06:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ekonomik güven endeksi Şubat'ta 0.5 artışla 97.5 düzeyinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]