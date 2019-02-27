Son Dakika Haberleri: Ekonomik güven endeksi şubatta yükseldi

Ekonomik güven endeksi şubatta yükseldi

52 dakika önce

Ekonomik güven endeksi şubatta geçen aya kıyasla yüzde 1,2 artışla 78,5'ten 79,4'e yükseldi.

Ekonomik güven endeksi şubatta yükseldi, System.String[]
Ekonomik güven endeksi şubatta geçen aya kıyasla yüzde 1,2 artışla 78,5'ten 79,4'e yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:35 

Ekonomi, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cristiano Ronaldo, Saç Ekim Merkezi Açıyor AB Mahkemesinden İspanyol Takımları Lehine Karar

Cinsiyet Değiştirdiği İddia Edilen Neslihan Doğrusöz, Açıklama Yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Canlı Yayında Duygu Dolu Anlar Yaşadı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 11:27:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ekonomik güven endeksi şubatta yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]