Ekonomik güven endeksi şubatta yükseldi
52 dakika önce
Ekonomik güven endeksi şubatta geçen aya kıyasla yüzde 1,2 artışla 78,5'ten 79,4'e yükseldi.
Ekonomik güven endeksi şubatta geçen aya kıyasla yüzde 1,2 artışla 78,5'ten 79,4'e yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:35
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