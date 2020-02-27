Ekonomik güven endeksi yükseldi - Son Dakika

Ekonomik güven Şubat ayında yüzde 0,5 oranında artarak 97,5 değerine yükseldi. Endeks eşik değer olan 100'e yaklaşıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Şubat ayı 'Ekonomik Güven Endeksi' verisini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Ocak ayında 97,1 iken, Şubat ayında yüzde 0,5 oranında artarak 97,5 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Şubat ayında yüzde 0,3 oranında artarak 106,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 3,4 oranında artarak 98,5 değerini aldı. Tüketici güven endeksi Şubat ayında yüzde 2,7 oranında azalarak 57,3 değerini, perakende ticaret güven endeksi yüzde 2 oranında azalarak 102,9 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 5,7 oranında azalarak 74,5 değerini aldı.

(İHA)