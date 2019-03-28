Ekonomik Güven Endeksi Yüzde 3.1 Artışla 81.9'a Yükseldi
1 saat önce
Ekonomik güven endeksi Şubat ayındaki 79.4 düzeyinden, Mart ayında yüzde 3.1 artışla 81.9'a yükseldi.
Ekonomik güven endeksi Şubat ayındaki 79.4 düzeyinden, Mart ayında yüzde 3.1 artışla 81.9'a yükseldi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:02 Kaynak: DHA
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