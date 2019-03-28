Ekonomik Güven Endeksi Yüzde 3.1 Artışla 81.9'a Yükseldi

Ekonomik güven endeksi Şubat ayındaki 79.4 düzeyinden, Mart ayında yüzde 3.1 artışla 81.9'a yükseldi. - İstanbul

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Dört Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı 2 Bin 14 Lira Olarak Hesaplandı