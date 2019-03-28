Son Dakika Haberleri: Ekonomik Güven Endeksi Yüzde 3.1 Artışla 81.9'a Yükseldi

Ekonomik Güven Endeksi Yüzde 3.1 Artışla 81.9'a Yükseldi

1 saat önce

Ekonomik güven endeksi Şubat ayındaki 79.4 düzeyinden, Mart ayında yüzde 3.1 artışla 81.9'a yükseldi.

Ekonomik Güven Endeksi Yüzde 3.1 Artışla 81.9'a Yükseldi, System.String[]
Ekonomik güven endeksi Şubat ayındaki 79.4 düzeyinden, Mart ayında yüzde 3.1 artışla 81.9'a yükseldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:02 Kaynak: DHA

İstanbul, Ekonomi
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