Ekonomik güven endeksi yüzde 7,9 arttı
32 dakika önce
Ekonomik güven endeksi ağustosta geçen aya kıyasla yüzde 7,9 artışla 80,7'den 87,1'e çıktı.
Ekonomik güven endeksi ağustosta geçen aya kıyasla yüzde 7,9 artışla 80,7'den 87,1'e çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:15
Chloe Loughnan, Serdar Ortaç'ı her yerden sildi İstanbul valiliği: 16 bin 423 kaçak göçmen sevk edilmiştir Günlük burç yorumları 28 Ağustos 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) Kumlucalı esnaf, kibarlığa göre çay fiyatı belirledi