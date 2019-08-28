Son Dakika Haberleri: Ekonomik güven endeksi yüzde 7,9 arttı
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Ekonomik güven endeksi yüzde 7,9 arttı

32 dakika önce

Ekonomik güven endeksi ağustosta geçen aya kıyasla yüzde 7,9 artışla 80,7'den 87,1'e çıktı.

Ekonomik güven endeksi yüzde 7,9 arttı, System.String[]

Ekonomik güven endeksi ağustosta geçen aya kıyasla yüzde 7,9 artışla 80,7'den 87,1'e çıktı.

Ekonomi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:15 
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