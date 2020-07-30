Ekonomik güven Temmuz'da yüzde 11.8 yükseldi

Ekonomik güven endeksi Hazran ayındaki 73.5 düzeyinden, Temmuz ayında yüzde 11.8 artışla 82.2 değerine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.Reel kesim güven endeksi aylık bazda yüzde 10.7 artarak 99.4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 20.2 artarak 66.7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 9.6 artarak 94.6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 11.6 artarak 87.0 değerini aldı. Tüketici güven endeksi Temmuz ayında yüzde 2.7 azalarak 60.9 değerini aldı.Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanıyor, güven endekslerine doğrudan uygulanmıyor. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılıyor.

Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanıyor. (Grafik - Tablo)